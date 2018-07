Rondje geven in Amsterdam opnieuw het duurst

Op een terras een rondje geven, is wederom het duurst in Amsterdam. De hoofdstad is voor het vierde jaar op rij de duurste ‘terrasstad’ van Nederland. Net als vorig jaar is een drankje op een terras in Zwolle het goedkoopst. Dat blijkt uit het jaarlijkse terrasonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners.

Een rondje van 2 koffie, 2 fris, 2 bier en 2 rosé kost op een terras in Amsterdam gemiddeld 25,10 euro. Dat is 3,5 procent meer dan een jaar eerder. Den Haag staat op plek twee, gevolgd door Den Bosch en Haarlem. Rotterdam steeg drie plekken en completeert de top vijf.

Dat Amsterdam het duurst is, komt volgens de onderzoekers doordat hier de vastgoed- en huurprijzen fors hoger liggen dan elders.

Een rondje in Zwolle is 3,75 euro goedkoper dan in Amsterdam. Met name liefhebbers van een glas rosé kunnen het best naar de Hanzestad, waar de gemiddelde prijs 3,50 bedraagt. Het traditionele fluitje is het betaalbaarst in Almere (2,40 euro) en in Enschede kan er voor 2,18 euro relatief goedkoop koffie gedronken worden.