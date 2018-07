Verkoeling voor dieren in Artis

Met dit warme weer zoeken ook de dieren in Artis verkoeling. Zo krijgen onder meer de wasberen, rode vari’s (halfapen) en stinkdieren bevroren fruit. De jaguars doen zich tegoed aan bevroren vis en chimpansees eten ijs met noten en zaden. ,,Dat kunnen ze wel waarderen”, zegt olifantenverzorger Sil Verhagen.

Ook de olifanten zijn vaker in het water te vinden. ,,Het zijn wel een beetje watjes”, vertelt Verhagen. ,,Daarom spuit ik ze eerst even nat voordat ze het water ingaan.” De waterpartij voor het olifantenverblijf is 5 meter diep, dus de dieren kunnen er ook echt zwemmen. ,,Soms zijn ze wel een halve minuut onder water, dan zijn we ze even kwijt.” Ze houden daarbij wel het uiteinde van hun slurf boven water als snorkel. Ook maken ze gebruik van de modderpoel, waarin ze rollen en spelen. Op die manier beschermen ze hun huid tegen de zon en parasieten.

De dierentuin heeft hoge bomen, waardoor er veel schaduw is. Daardoor valt het met de warmte nog wel mee, zegt Verhagen. Mocht het de komende week, als er mogelijk een hittegolf komt, nodig zijn dan worden volgens hem ook de binnenverblijven toegankelijk voor de dieren.