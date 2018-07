Pechtold: volgens Blok is Nederland mislukt

Met zijn kritische opmerkingen over migratie en multiculturele samenlevingen zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken eigenlijk dat we als Nederlandse samenleving zijn mislukt. Dat stelt leider Alexander Pechtold van regeringspartij D66. Hij is niet te spreken over de uitspraken van de VVD-minister.

Pechtold bestempelt de overpeinzingen als armoedig. Ze hebben de ,,diepgang van een surfplank”. De D66-voorman wil weten of Blok werkelijk zijn uitspraken betreurt of slechts de commotie over zijn uitspraken. Hij hoopt daar een antwoord op te krijgen in een debat met Blok meteen na de zomerpauze van de Tweede Kamer. De minister zal zich nader moeten verklaren en zelf moeten nadenken over zijn geloofwaardigheid, aldus Pechtold in het tv-programma Jinek.

Volgens de D66-leider is iedereen nu boos, nadat Blok bijvoorbeeld Suriname als mislukte staat had bestempeld en ook problemen in andere landen had genoemd: ,,Hij staat nu gewoon 2-0 achter.”