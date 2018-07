Recordaantal bezoekers Vierdaagsefeesten

Voor het eerst in de 49-jarige geschiedenis hebben de Vierdaagsefeesten meer dan 1,6 miljoen bezoekers getrokken. Om precies te zijn brachten 1.615.000 mensen in zeven dagen tijd een bezoek aan de feesten rond de jaarlijkse Vierdaagse. Dat zijn er 90.000 meer dan vorig jaar en daarmee is sprake van een record, aldus de organisatie.

Niet alleen waren de avonden drukker, ook trok het dagprogramma deze keer veel belangstellenden. Vooral ’s middags waren er activiteiten voor alle leeftijden, die een breed publiek trokken. ’s Avonds stond er veel muziek op het programma. De drukste avond was donderdag met 265.000 bezoekers.

De meeste van hen (70 procent) kwamen uit Gelderland, 12 procent uit Brabant. Als rapportcijfer geven ze de Vierdaagsefeesten een dikke 8,5.