Wetenschappelijk fonds voor onderzoek hiv

Het Aidsfonds en de Nederlandse organisatie Health~Holland richten gezamenlijk een nieuw wetenschappelijk fonds op. Dit maakten zij bekend aan de vooravond van de internationale aidsconferentie AIDS2018 in Amsterdam.

Het Aidsfonds en Health~Holland werken mee aan innovatief wetenschappelijk onderzoek. Door het bundelen van hun krachten proberen zij het onderzoek naar hiv-genezing te versnellen. ,,We weten dat genezing van hiv mogelijk zal zijn op een dag, maar het is een moeilijke weg. Financiële ondersteuning van dat onderzoek is daarom belangrijk. Door genezing kan hiv letterlijk uit het leven van 37 miljoen mensen met hiv weggenomen worden. Genezing betekent het einde van een wereldwijde epidemie”, aldus Louise van Deth, directeur van het Aidsfonds.

De internationale aidsconferentie begint maandag.