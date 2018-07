Wouter van Luijn in besloten kring gecremeerd

Filmeditor Wouter van Luijn (34), die vorige week op het Spaanse eiland Mallorca door geweld om het leven kwam, is zaterdag in besloten kring gecremeerd in Blerick (gemeente Venlo). Bij de plechtigheid waren vrienden en familie aanwezig, zei de woordvoerder van de familie.

Vrijdagmiddag werd in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski een herdenkingsdienst gehouden voor de filmmaker.

De negentienjarige Spanjaard Adrián F. zit vast op verdenking van beroving en geweldpleging. Hij is de hoofdverdachte en heeft verklaard dat hij Van Luijn klappen heeft gegeven omdat die op straat stond te plassen. Door de klappen ging Van Luijn tegen de grond, waarna hij overleed.

Het misdrijf had plaats in een wegens drugshandel beruchte krottenwijk, Son Banya, niet ver van de luchthaven van het eiland. Volgens de Spaanse politie wilde de verdachte Van Luijn beroven van 700 euro toen die drugs wilde kopen, meldden lokale media.