Emergis kan bijzondere patiënten niet meer aan

De Zeeuwse ggz-instelling Emergis moet te lang patiënten opvangen die er eigenlijk niet thuishoren. Emergis heeft de plicht deze mensen op te nemen, maar waar ze eigenlijk maar een paar dagen zouden horen te blijven, zitten ze er vaak maandenlang en dat knelt enorm. De instelling luidt daarom de noodklok, bevestigt bestuurder Paul de Schipper een bericht van de NOS.

Volgens De Schipper gaat het om twee groepen patiënten: mensen die in de zorg voor verstandelijk gehandicapten thuishoren, bijvoorbeeld mensen met een laag IQ, en patiënten die in de gevangenis zaten en die moeten worden opgenomen door een forensisch psychiatrische instelling. ,,Bij die laatste groep mensen worden patiënten uit onze regio die door een rechter zijn vrijgelaten, de volgende dag bij ons afgeleverd’’, aldus De Schipper.

Momenteel heeft Emergis, ,,een streekziekenhuis voor de psychiatrie”, vijf van dit soort patiënten onder zijn hoede. ,,Zij hebben zorg nodig die wij niet kunnen leveren. Als iemand fysiek ziek is, wordt die automatisch doorgestuurd naar een specialistisch centrum. Bij ons stokt het gewoon. Men zegt: er is geen plek.’’

Voor Emergis, dat jaarlijks zo’n 13.000 patiënten met onder meer psychiatrische stoornissen en verslavingsproblemen helpt, zijn er te weinig van dit soort patiënten om zelf iets op te zetten, zegt de bestuurder. Ondertussen staat het personeel onder druk, aldus de bestuurder. ,,De eerste drie mensen zijn uitgevallen met ernstige stressproblemen. Nu is het tijd dat wij als werkgever zeggen: hier stopt het. We kunnen ze niet meer opnemen, zonder de zorg voor andere patiënten in gevaar te brengen.’’

Ook voor de betreffende patiënten is het overigens niet goed, zegt De Schipper. ,,We doen voor ze wat we kunnen, maar ze komen vaak terecht in de separeer.’’