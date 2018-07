Noodkreet moeder Koen massaal gedeeld

De oproep die de moeder van de vermiste Koen heeft gedaan op Facebook, is al meer dan 40.000 keer gedeeld. Moeder Greetje vraagt iedereen om naar haar zoon uit te kijken en beschrijft wat hij aan had toen hij verdween.

Koen uit Soest, die vakantie vierde met zijn familie op een camping in Pacengo aan het Gardameer in Italiƫ, was donderdagavond met vrienden uit geweest. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het groepje met de bus terug naar Pacengo. Koen bleef zitten terwijl de rest uitstapte, hij is vermoedelijk bij een volgende halte uit de bus gegaan.

In het toeristische gebied langs de zuidoostpunt van het Gardameer is een grote zoektocht naar de jongen gaande.