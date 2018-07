Opening Noord-Zuidlijn boeit kwart kijkers

De live-uitzending van de opening van de Noord-Zuidlijn op NPO1 heeft zaterdagochtend 223.000 kijkers getrokken. Dat is een kwart van allemensen die op dat moment tv keken. Ze zagen de korte conference van cabaretier Martijn Koning, de toespraak van burgemeester Femke Halsema en vervolgens de openingshandeling door acht Amsterdammers. Uit de eerste metro die stopte op de halte Centraal Station stapten leden van het Nederlands Kamerorkest, die de Unvollendete (Onvoltooide) van Schubert speelden.

De terugblik op de feestelijkheden rond de nieuwe Amsterdamse metrolijn, die zaterdagavond werd uitgezonden, trok nog eens 707.000 kijkers. Ook daar ging het om een marktaandeel van bijna 25 procent.

Aan de cijferlijst van de Stichting Kijkonderzoek is goed te zien dat zo ongeveer heel Nederland vakantie heeft. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur en dat van 18.00 uur trokken iets meer dan een miljoen kijkers. Alle andere programma’s, inclusief de Tour de France, zaten daar (ruim) onder. NPO1 was zaterdag marktleider: van de bovenste tien programma’s in de kijkcijferlijst waren er acht te zien op de eerste publieke zender.