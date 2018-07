Ruim 150 vrijwilligers zoeken naar Koen

Zo’n 150 tot 200 vrijwilligers zoeken zondag samen met de Italiaanse politie naar de bij het Gardameer verdwenen Nederlander Koen. Veld voor veld wordt zo uitgekamd, laat een woordvoerder van de familie weten.

De jongen verdween in de nacht van donderdag op vrijdag in de buurt van de camping in Pacengo waar hij met zijn ouders was, na een avond stappen met vrienden.

De gemeente is inmiddels bezig met de huisvesting van de zoekhonden die onderweg zijn. In de sporthal wordt voor een team van zeventien personen en hun honden een accommodatie ingericht. Vanuit Nederland is een vrijwilliger van Dutch Rescue Dogs met een zoekhond onderweg naar Italiƫ. Ook een team met elf honden van Stichting Reddingshonden RHWW reist af naar Italiƫ.

Het is nog niet gelukt om contact te leggen met een meisje waar Koen mee gesignaleerd zou zijn. Een getuige meende dat ze Koen met een meisje had zien lopen toen ze vrijdagochtend vroeg van het werk terugkwam.