Advocaat Malek F.: geen terroristisch motief

Malek F. heeft geen terroristisch motief gehad toen hij op 5 mei in Den Haag drie mensen ernstig verwondde met een mes, stelt zijn advocaat Job Knoester. De raadsman kondigde maandag tijdens een eerste zitting in de zaak tegen F. aan dat hij de rechtbank op dit punt om vrijspraak zal vragen.

F. kon zijn psychische problemen niet meer aan en wilde dood, aldus F.’s tweede advocaat Willem Korteling. Dat zou hem tot zijn daden hebben gedreven. F. hoopte dat de politie hem zou doodschieten. Hij is eerder opgenomen geweest in ggz-instelling Parnassia, wegens psychische problemen. ,,Het was een innerlijke strijd, zonder terroristische intenties”, zei Korteling. Het valt F. zwaar dat hij als terrorist wordt beschouwd, merkte de raadsman op.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn er aanwijzingen dat F. met zijn aanval een terreurdaad heeft willen plegen. Dit valt onder meer op te maken uit uitspraken die F. tijdens politieverhoren heeft gedaan. De vraag lijkt vooralsnog of F. echt is geradicaliseerd of dat hij geestelijk volkomen in de war is geraakt. F. zou onder meer hebben gezegd dat hij in een kerk had willen toeslaan.

Knoester zal tijdens de inhoudelijk behandeling van de zaak ook betogen dat de politie buiten haar boekje is gegaan bij de arrestatie. De politie schoot F. neer en raakte hem meerdere malen, ook toen hij al gewond op de grond zat, aldus de raadsman. Volgens Knoester is er sprake geweest van ,,disproportioneel geweld”. Hij wees er onder meer op dat F. niet tijdens het steken ,,Allahu Akbar” heeft geroepen, maar pas toen hij was neergeschoten.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de 32-jarige F. is voorlopig nog niet aan de orde. Het OM wil dat de rechtbank F. naar het Pieter Baan Centrum stuurt voor een gedragskundige observatie. Momenteel geldt daar een wachttijd van minstens 22 weken. De observatie zelf neemt zeven weken in beslag, met een mogelijkheid tot verlenging. Knoester ziet meer heil in de inzet van een psychiater en psycholoog.