Direct hulp bij pechgevallen wegens hitte

Rijkswaterstaat gaat deze week automobilisten die langs de snelweg staan met pech direct helpen. Bij alle pechgevallen op de snelwegen wordt direct een berger ingezet om te voorkomen dat mensen in deze hitte lange tijd stil komen te staan. De berger zorgt ervoor dat de automobilist afgezet wordt op een plek met goede voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een tankstation. Door de hitte wordt het asfalt gloeiend heet en ,,we willen niet dat de mensen met de zon op hun bol op het warme asfalt staan”, zei een woordvoerster.

Normaal moeten automobilisten de afhandeling van de berging zelf regelen en komt Rijkswaterstaat er alleen aan te pas als een gestrande auto een gevaar vormt voor het overige verkeer.

Door de droogte neemt het gevaar op bermbanden verder toe. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om sigaretten binnenboord te houden. ,,Niet alleen omdat het strafbaar is, maar ook omdat de boel snel ontvlamt.” In de afgelopen zes jaar zijn er in de maand juli niet zoveel files door bermbranden geweest als dit jaar.