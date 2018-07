Droogteclaims stromen binnen bij verzekeraars

Verzekeraars voor de landbouw krijgen veel meer schademeldingen binnen wegens droogte dan in voorgaande jaren. Boeren doen zo’n melding als ze schade hebben, maar nog niet weten hoeveel.

Verzekeraar Agriver had maandagmiddag een recordaantal van tachtig meldingen binnen. De coƶperatieve verzekeraar verwacht dat het aantal nog zeker zal toenemen. Ook branchegenoot Vereinigte Hagel heeft al tientallen meldingen binnen. Op basis van weersvoorspellingen verwacht ook die verzekeraar een recordaantal claims wegens droogte te ontvangen.

De meeste meldingen wegens droogte komen uit de akkerbouw. Vooral telers van aardappelen, uien of bieten verwachten schade door het tekort aan regen. De fruitteelt lijkt daarentegen weinig last te hebben van de zomerse weersomstandigheden, omdat de meeste fruittelers in het rivierengebied tussen Gelderland en Utrecht zijn gevestigd en daardoor meer toegang hebben tot oppervlaktewater.

Hoe hoog de financiƫle schade oploopt door de droogte kunnen de verzekeraars nog niet zeggen. Schade-experts moeten dat nog in kaart brengen voor landbouwers.

Landbouwers kunnen zich tegen droogte en ander extreem weer indekken met een zogeheten brede weersverzekering. De overheid riep die samen met de landbouwsector en verzekeraars in 2010 in het leven als structurele oplossing voor schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden.

Erg populair is die verzekering nog niet. Volgens Vereinigte Hagel zijn er in totaal een kleine 2000 boeren met zo’n polis, terwijl alleen in de akkerbouw al meer dan 10.000 ondernemers actief zijn.