Dutchbat-veteranen spelen eigen geschiedenis

Zeven Dutchbat-veteranen gaan een theatervoorstelling spelen ontleend aan hun eigen verleden: Dark Numbers van de in Bosnië geboren theatermaakster Tea Tupajić. Het gaat om ,,ongecensureerde verhalen” over wat ze meemaakten als militair en hoe ze daar nu nog tegenover staan, kondigen de initiatiefnemers aan.

Ondanks de aanwezigheid van de blauwhelmen van het Nederlandse Dutchbat werd Srebrenica op 11 juli 1995 veroverd door het Bosnisch-Servische leger. Meer dan 8300 moslimmannen en -jongens werden daarna vermoord.

Regisseuse Tea Tupajić (Sarajevo, 1984) kijkt naar de rol die kunst en performance kunnen spelen in maatschappelijke kwesties en maakt voorstellingen op het snijvlak van theater, performance en videokunst. Als ‘hoofdrolspelers’ kiest zij vaker voor niet-professionele uitvoerenden.

De voorstelling van onder meer Frascati Producties gaat op 19 september in première in Amsterdam en gaat daarna op tournee in binnen- en buitenland. Ze wordt in het Nederlands gespeeld, maar heeft Engelse boventiteling.