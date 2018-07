Extra water voor bezoekers Roze Maandag

Voor bezoekers van Roze Maandag in Tilburg is vanwege de warmte extra verkoeling geregeld. De gemeente heeft gezorgd voor extra waterpunten in de stad en volgens een woordvoerder zorgt de horeca ook voor extra kranen en glaasjes water op het terras. Ook zijn er cafés met badjes voor de deur.

De droogte en warmte zorgen vooralsnog niet voor problemen, aldus de gemeente. Bij de EHBO-posten was het afgelopen dagen niet drukker dan anders.

Roze Maandag is traditioneel de drukste dag van de jaarlijkse Tilburgse kermis, de grootste van de Benelux. De gemeente Tilburg telt het aantal bezoekers al een paar jaar niet meer maar gaat ervan uit dat meer dan 300.000 mensen het evenement maandag bezoeken. ,,Het is lekker druk”, zegt de woordvoerder.

Vanwege de voorspelde hitte laat de gemeente de waterkranen nog de hele week staan.