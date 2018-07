Italiaanse politie: lichaam Koen gevonden

De Italiaanse politie bevestigt dat het maandag gevonden lichaam van Koen van Keulen uit Soest is. Het lijkt erop dat de zeventienjarige jongen langs de weg liep, een paar meter naar beneden is gevallen en in het water terecht is gekomen.

In de berm zijn sporen te zien die erop duiden dat Koen daar heeft gelopen. Het lijkt erop dat hij in de gladde berm – het had geregend – is uitgegleden en in het water is gevallen. De weg loopt op die plek een paar meter stijl naar beneden. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat Koen bijvoorbeeld is aangereden.

De jongen verdween vrijdagochtend vroeg, nadat hij niet was teruggekeerd van een avondje stappen met vrienden in de buurt van de camping in Pacengo waar hij met zijn ouders was. De afgelopen dagen is bij het Gardameer door meer dan honderd vrijwilligers naar Koen gezocht, onder meer met speurhonden.

Koen was met vrienden na het stappen in een bus onderweg terug naar de camping. Hij bleef zitten terwijl de rest uitstapte. Vermoedelijk is hij bij een volgende halte de bus uitgegaan en terug gaan lopen.