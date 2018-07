Kwart zorgkosten naar 1 procent verzekerden

Van alle verzekerden tegen zorgkosten is 1 procent (174.000 personen) verantwoordelijk voor een kwart van het totale bedrag dat er jaarlijks aan wordt gespendeerd. Dat zegt Vektis, dat gegevens over 2016 analyseerde.

Genoemde groep maakte gemiddeld bijna 61.000 euro per persoon op: 58 procent daarvan ging op aan het ziekenhuis, 12 procent aan de zorg voor de geestelijke gezondheid en 11 procent aan verpleging.

Er waren in deze groep ook patiƫnten die gemiddeld 700.000 euro aan zorgkosten per persoon maakten. Het ging hier om 107 mensen, van wie 71 procent man is. Bijna al dit geld werd besteed aan het ziekenhuis.

Het merendeel van de zorgverzekeraars sloot ook het afgelopen jaar negatief af met 36,27 euro in de min per verzekerde. Bij de aanvullende verzekeringen schoten ze er vorig jaar juist niet bij in, maar dat was niet genoeg om te compenseren.

In 2016 en 2017 schommelden de totale zorgkosten rond de 90 miljard euro per jaar.