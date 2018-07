Tijdens de zoektocht bij het Gardameer in Italië naar de vermiste Koen van Keulen uit Soest is een lichaam gevonden. Dat heeft een commandant van de politie laten weten.

Het lichaam lag in een greppel langs een weg. Of het gaat om de zeventienjarige Nederlander, is nog onduidelijk. Sinds vrijdagochtend wordt naar de jongen gezocht, nadat hij niet terugkeerde van een avondje stappen met vrienden in de buurt van de camping in Pacengo waar hij met zijn ouders was.