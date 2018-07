‘Politie gaat slachtoffer zedenmisdrijf horen’

Een politieteam van twintig rechercheurs is volop bezig met de zaak rond de jonge vrouw die zaterdag in Rotterdam zwaargewond raakte bij een zedenmisdrijf. Ze was tot nu toe niet aanspreekbaar. ,,We hopen in de loop van maandagmiddag in het ziekenhuis met haar te kunnen praten en verwachten daarna gerichter te kunnen zoeken”, zei een politiewoordvoerster.

De vrouw reed zaterdagochtend rond 05.00 uur van het Centraal Station naar haar huis in de Herman Bavinckstraat in de wijk De Esch. Daar werd ze aangevallen door de verdachte.

Maandagmiddag wordt ook het buurtonderzoek voortgezet. De politie hoopt aan de hand van tips van buurtbewoners en beelden van beveiligingscamera’s meer te weten te komen over de dader. Vermoedelijk is het een donker getinte man van ongeveer twintig jaar, die een donkere hoodie (sweater met capuchon) droeg en reed op een donkerkleurige fiets.

Regionale media meldden dat de vrouw een fietsketting om haar hals kreeg en dat de dader haar verkrachtte en probeerde te wurgen. De politie bevestigt die informatie niet, ook niet dat het zou gaan om een uitwisselingsstudente uit Indonesië.