Rookverbod in natuurgebieden Den Helder

In de strijd tegen natuurbranden geldt in elk geval tot en met 31 augustus een algeheel rookverbod in de natuurgebieden rond Den Helder. Op overtredingen staat een boete van 140 euro, kondigen burgemeester en wethouders maandag aan.

De maatregel is een gevolg van de natuurbranden die eerder rondom Den Helder zijn uitgebroken.

Het verbod is niet alleen van kracht in de natuurgebieden zelf, maar ook in een straal van 30 meter daarvan. Buitengewoon opsporingsbeambten (BOA’s) van gemeente en Staatbosbeheer en politiemensen kunnen meteen een bekeuring uitschrijven.

Eerder was het al verboden om kampvuren aan te steken of brandende of smeulende voorwerpen weg te gooien of achter te laten. Ook onder meer in enkele gemeenten in Brabant en op de Veluwe geldt een rookverbod.