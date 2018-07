Roze Maandag op Tilburgse kermis

Tilburg maakt zich op voor Roze Maandag, het feest voor acceptatie en diversiteit tijdens de jaarlijkse kermis. Vanwege de goede weersverwachting worden enkele honderdduizenden bezoekers verwacht in de stad.

Roze Maandag is ooit begonnen als een klein feestje voor homo’s en lesbiennes en werd voor het eerst georganiseerd in 1990 door de redactie van de Gay Krant. Destijds was de kermismaandag nog een rustige dag. Er kwamen toen enkele honderden feestgangers naar het centrum van Tilburg.

Inmiddels is Roze Maandag de drukste dag van de grootste kermis van de Benelux. De stad wordt omgetoverd tot een groot, roze festivalterrein.

Bijzonder dit jaar is de uitgifte door de organisatie van het Gayformatorisch Dagblad. De roze krant met een oplage van 3000 exemplaren is een kritische reactie op de flyer die eerder dit jaar bij het Reformatorisch Dagblad werd verspreid als protest tegen een reclamecampagne met zoenende mannen.