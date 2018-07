Sproeiverbod overdag in Rivierenland

In de regio Rivierenland geldt vanaf woensdag overdag wegens de aanhoudende droogte een zogenoemd beregeningsverbod met oppervlaktewater. Dat betekent dat bewoners geen water uit sloten en vaarten mogen gebruiken voor het sproeien van hun tuin of het beregenen van hun agrarische grond.

Volgens het Waterschap Rivierenland, dat de maatregel afkondigde, geldt het verbod in het gehele rivierengebied. ,,Alles tussen de Rijn en de Maas, van de Duitse grens tot en met Kinderdijk”, aldus een woordvoerster.

Het verbod geldt van 09.00 uur tot 18.00 uur, omdat de verdamping overdag het grootst is. ,,Of het nu een kleine pomp is of een groot waterkanon, een overtreding kan leiden tot een boete”, meldt het Waterschap in een verklaring. Volgens de woordvoerster bedraagt een boete minimaal 550 euro.

In het gebied zijn veel fruittelers. Zij mogen de grond nog wel bedruppelen met oppervlaktewater, ofwel laag over de grond aanvoeren. De maatregel geldt overdag ook na woensdag, totdat het niet meer nodig is.