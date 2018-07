Strandtenthouders beleven topseizoen

Voor de strandtenthouders kan de zomer van 2018 niet meer stuk. Stephan van der Stee werkt al 35 jaar in deze branche, maar dit heeft hij nog niet eerder meegemaakt. ,,Beter dan dit bestaat niet”, zegt Van der Stee, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzee Strand.

Volgens hem draaien alle strandtenten een uitstekend seizoen. Omzetcijfers heeft hij nog niet, maar elke dag lopen de terrassen vol. Met gemiddeld 23 tot 26 graden is het tot nu toe niet al te heet. De hittegolf die deze week wordt verwacht is misschien te veel van het goede, maar aan zee is het altijd wel iets koeler dan in het binnenland.

Het vinden van voldoende personeel is ander verhaal. ,,Dat is vaak een drama”, zegt Van der Stee. Het is voor sommige zaken pittig, weet hij. De exploitanten en het personeel maken lange dagen. Gelukkig kunnen de strandtenthouders nu putten uit de vele schoolverlaters die een vakantiebaantje zoeken. ,,Maar ja, die willen op een gegeven moment zelf ook met vakantie.”

Volgens de meest recente cijfers telt Nederland 411 strandpaviljoens. De meeste daarvan (70 procent) zijn te vinden langs de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust.