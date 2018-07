Zoektocht naar Koen bij Gardameer hervat

Bij het Gardameer in Italië is de zoektocht hervat naar de Nederlandse Koen van Keulen uit Soest. De zeventienjarige jongen is sinds vrijdagochtend spoorloos na een avondje stappen met vrienden in de buurt van hun camping in Pacengo, bij het Gardameer, waar hij met zijn ouders was.

,,We vinden het raar dat er geen enkel digitaal spoor van hem is. Op videobeelden van veiligheidscamera’s is hij tot nu toe nergens te zien”, zegt een woordvoerder van de familie vanuit Italië. ,,Getuigen spreken elkaar bovendien tegen als het gaat om waar Koen uit de bus is gestapt”. De jongen bleef zitten terwijl de rest uitstapte. Vermoedelijk is hij bij een volgende halte de bus uitgegaan.

Net als zondag zoeken een kleine tweehonderd vrijwilligers samen met de politie naar de vermiste jongen. Eind van de ochtend wordt het team van Stichting Reddingshonden RHWW in Pacengo verwacht. Dat is zondagavond laat uit Nederland vertrokken.

In de nacht van zondag op maandag was het noodweer in de omgeving, met regen en hagel. De kans bestaat dat daardoor eventuele sporen zijn gewist.