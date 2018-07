Zorg over effect uitspraken minister Blok

,,Politici van onze regeringspartijen lijken het steeds normaler te vinden om actief op te roepen tot een tweedeling in onze samenleving. Uitspraken die tien, twintig jaar geleden onvoorstelbaar waren, worden zonder blikken of blozen uit de mouw geschud”.

Dat schrijven zestig acteurs, wetenschappers, journalisten, kunstenaars, programmamakers, schrijvers en dichters in een open brief in de Volkskrant. Onder anderen Geert Mak, Claudia de Breij, Anja Meulenbelt, Bénédicte Ficq, Hans Laroes en Bart Chabot maken zich grote zorgen over de teneur van het openbare debat over migratie en integratie.

Aanleiding zijn recente uitspraken van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Daarin stelt hij onder meer dat de multiculturele samenleving nergens echt slaagt. Volgens de briefschrijvers zet dit soort uitspraken ,,onze vreedzame samenleving onder druk”.

Politici die de grenzen van het debat opzoeken lijken niet door te hebben dat die grens steeds vaker opschuift naar de kant van racisme, ontmenselijking en discriminatie, vinden de zestig verontruste Nederlanders.

Ze vragen politici dringend hun verantwoordelijkheid te nemen. ,,Stop met het inspelen op de alsmaar groeiende xenofobe en racistische angsten in onze samenleving. Stop met het voeden van de tweedeling tussen een fictief ‘wij’ en ‘zij’.