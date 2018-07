Ajax-supporters willen standbeeld Cruijff

Een groep Ajax-supporters wil een standbeeld van Johan Cruijff in Amsterdam. Voor een beeld in de buurt van de Johan Cruijff ArenA hopen zij zo’n 75.000 euro op te halen van bewonderaars van het voetbalicoon, dat in 2016 overleed.

De inzamelingsactie begint woensdag bij de thuiswedstrijd van Ajax tegen het Oostenrijkse Sturm Graz in de Champions League. Een aantal ambassadeurs zoals Vigo Waas, Peter Heerschop en Sjaak Swart hebben zich achter het initiatief geschaard. De komende tijd vragen zij in videoboodschappen om donaties.

Een woordvoerder namens de werkgroep: ,,Hij heeft Ajax, de club waar wij zo trots op zijn, wereldwijd op de kaart gezet. Deze man verdient een standbeeld.”

In de werkgroep zitten Ajax-supporters die zich destijds ook hebben ingezet voor een beeld voor de in 2009 overleden voetballer en voetbalcoach Bobby Haarms. Het beeld werd 2011 onthuld naast de hoofdingang van de ArenA. Pas als het streefbedrag binnen is, buigt de werkgroep zich over de vraag wie het beeld gaat maken en hoe het eruit moet komen te zien.