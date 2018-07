Elton John en Aidsfonds samen in strijd aids

De Elton John Aids Foundation gaat samen met het Aidsfonds de strijd aan tegen de enorme toename aan hiv-geïnfecteerden in Oost-Europa en Centraal-Azië. Directeur Louise van Deth van het Aidsfonds en de Britse zanger maakten tijdens AIDS2018 in de RAI in Amsterdam bekend dat ze hiervoor een gezamenlijk noodfonds oprichten.

Elton John zet zich al 25 jaar in met zijn stichting voor mensen met aids en het voorkomen van besmettingen. Volgens hem is het probleem in Oost-Europa, en met name in de voormalige Sovjet-Unie, ,,zeer erg”. ,,Het is een van de weinige regio’s waar het probleem erger en erger en erger wordt.”

De zanger wond zich tijdens de persconferentie erg op over het gebrek aan politieke wil om de ziekte de wereld uit te helpen. ,,Het doel is om dat voor 2030 te doen, maar dat is onzin. Het moet in 2022 al zijn gestopt”, zei hij. Hij riep de overheden op: ,,Wordt wakker”. ,,Samen kunnen we het probleem wereldwijd stoppen. Zo simpel is het.”

Van Deth zegt dat het fonds is bedoeld om noodhulp te kunnen verlenen aan mensen met hiv, activisten en lokale organisaties. De stichting van Elton John en het Aidsfonds trekken hiervoor gezamenlijk 1,75 miljoen euro uit.

Namens de regering zegde Lambert Grijns, Nederlandse ambassadeur voor aids en seksuele en reproductieve rechten, een miljoen euro toe voor de Elton John Aids Foundation. Dit geld is eveneens bedoeld voor hulp aan landen in Oost-Europa en Centraal-Azië, waar de stichting al veel werk verzet.