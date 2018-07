In de buurtschap Oud Reemst in nationaal park De Hoge Veluwe is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer heeft acht bosbrandvoertuigen en extra waterwagens naar de brand gestuurd. Ook de politie is uitgerukt. Wandelaars en fietsers moeten het gebied verlaten. De Harderwijkerweg bij Otterlo is afgesloten vanwege de rookontwikkeling, aldus de brandweer.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Ook kan de brandweer nog niet zeggen hoe groot het gebied is dat in brand staat.