Nederlands meisje (19) vermist op Cuba

De negentienjarige Anouk van Luijk uit Hellevoetsluis wordt sinds enkele dagen vermist op Cuba. De jonge vrouw reisde op 7 juli alleen naar het Caribische eiland. Zaterdag zou ze terugvliegen naar Nederland, maar ze is hier nooit aangekomen, zegt haar vader Wim van Luijk, die een oproep op Facebook plaatste.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de vermissingszaak en heeft contact met de familie. ,,De Nederlandse ambassade op Cuba zoekt momenteel uit wat er aan de hand is”, aldus een woordvoerder.

,,De laatste keer dat we contact met haar hadden, was op 21 juli”, aldus Wim van Luijk. Ze vertelde dat ze haar bankkaart had verloren en sinds woensdag 18 juli geen geld meer had. Ze voelde zich ook ziek. Van Luijk: ,,Zonder geld, eten en een slaapplaats, hebben we haar geadviseerd om naar de Nederlandse ambassade te gaan, maar ze is daar nooit aangekomen.”

Anouk had dagelijks meerdere keren contact met haar ouders. ,,Er is nu volledige radiostilte en ze moest terug vliegen naar Nederland. We zijn bang dat haar iets ernstigs is overkomen”, aldus de vader.