Ouders willen hek met gedenkteken voor Koen

De ouders van Koen van Keulen, die door een val om het leven kwam nabij het Gardameer in Italië, willen dat op de plaats waar het ongeluk gebeurde hekwerk wordt geplaatst. Daarop willen ze ter nagedachtenis van hun zoon een klein gedenkteken plaatsen, meldt de woordvoerder van de familie uit Soest.

Hekken zijn volgens de nabestaanden nodig om uit te sluiten dat in de toekomst nog eens iemand op die plaats naar beneden kan vallen. De familie is hierover in gesprek gegaan met diplomaten en lokale bestuurders. Er volgt nog een gesprek met de burgemeester van Pacengo, de plaats waar de zeventienjarige jongen om het leven kwam door een diepe val. Hij liep door de berm, maar die eindigde abrupt in een diepe put, aldus de familie. Doordat het donker was en er hoge begroeiing staat, heeft de jongen dat waarschijnlijk over het hoofd gezien.

Koen van Keulen was vrijdagochtend na een avondje uit niet teruggekomen op de camping waar hij met zijn familie verbleef. Zijn lichaam werd na een dagenlange zoekactie maandag gevonden.