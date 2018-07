Westen krijgt zoetwater uit Utrecht

Een deel van het westen van Nederland krijgt vanaf dinsdagmiddag zoetwater uit Utrecht. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) stuurt daarvoor water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar hoogheemraadschap Rijnland in Leiden. Rijnland kan het extra water zo nodig doorsturen naar omliggende waterschappen. De bijzondere maatregel is genomen omdat er sprake is van verzilting door zout zeewater bij Gouda.

HDSR zet dinsdagmiddag om 14.00 uur gemaal De Aanvoerder in de Leidsche Rijn bij Utrecht aan. Dit gemaal is speciaal gebouwd voor jaren dat verzilting dreigt door grote droogte. Het gemaal is voor het laatst in 2011 gebruikt. Als het gemaal gaat werken, draait de stroomrichting in de Leidsche Rijn om. Dit kanaal is daarom sinds dinsdag gesloten voor scheepvaart tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht. Via De Aanvoerder krijgt het westen 6900 liter water per seconde.