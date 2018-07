Acht jaar cel voor poging moord op partner

Een 53-jarige vrouw is door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot acht jaar cel voor poging tot moord op haar partner. De vrouw stichtte in de nacht van 2 op 3 december brand in de slaapkamer van hun woning in Almere terwijl haar man daar lag te slapen. Tegen de vrouw was tien jaar cel geëist.

De vrouw was erachter gekomen dat haar partner een affaire had met een andere vrouw. De relatie dreigde al enige tijd op de klippen te lopen. Volgens de rechtbank is de vrouw te werk gegaan volgens een vooropgezet plan. Zo had ze een klink van de slaapkamerdeur verwijderd en de batterijen uit de rookmelders gehaald. De brand stichtte ze met een klaargezette jerrycan benzine.

De man kon ontsnappen dankzij een sleutel van de balkondeur. Hij liep ernstige brandwonden op.

Gedragskundig onderzoek heeft uitgewezen dat de vrouw een ziekelijke stoornis heeft en aan zelfmoord dacht. Zij is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank heeft daarmee bij het bepalen van de hoogte van de straf rekening gehouden. De vrouw heeft spijt betuigd en wil zich laten behandelen.