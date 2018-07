Het regent in het zuiden

In het zuiden van het land is het woensdagochtend voorzichtig aan het regenen. Woensdag is ook de dag dat het droogterecord uit 1976 is verbroken.

Op sociale media reageren mensen verheugd en sturen filmpjes van natte tuintafels, druppels op autoruiten en vochtig asfalt. Vooral dat laatste kan problemen voor het verkeer veroorzaken. Zo waarschuwt een weginspecteur in Brabant voor gladde lagen op het wegdek. Door stofdeeltjes op de weg trekken water en olie niet in het asfalt, maar blijven op het wegdek liggen.