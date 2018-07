Krakers moeten met kerst van ADM-terrein zijn

Uiterlijk 25 december moeten alle bewoners en gebruikers van het ADM-terrein in Amsterdam daar weg zijn. Ze wonen er illegaal en ook de andere activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Het 45 hectare grote terrein in het Westelijk Havengebied, dat geldt als ‘culturele vrijplaats’, is sinds oktober 1997 gekraakt. Er wonen en werken rond de tweehonderd mensen. De eigenaren vroegen de gemeente Amsterdam al in 2015 om het terrein te ontruimen. Het gemeentebestuur wilde toen nog niet ingrijpen, omdat de eigenaren nog geen concrete plannen voor het terrein hadden neergelegd. Nu is dat wel het geval. Een huurder wil er een scheepswerf aanleggen. De vergunning daarvoor is op 25 juni verleend.

Op grond daarvan krijgen de krakers, onder wie gezinnen met kinderen, een halfjaar de tijd om te vertrekken.