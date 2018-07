Nabestaanden De Punt in hoger beroep

De nabestaanden van de treinkaping bij De Punt in 1977 gaan in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Den Haag. Dat zei hun advocaat Liesbeth Zegveld direct na afloop van de uitspraak. ,,Dit vonnis is zo raar, het schreeuwt om hoger beroep”, aldus de advocaat.

De rechtbank oordeelde woensdag dat het door de Nederlandse overheid gebruikte geweld tegen de treinkapers bij De Punt in 1977 niet onrechtmatig was. De rechtbank bepaalde dat de mariniers in de ,,achteraf gezien onjuiste, maar oprechte en daarom verschoonbare” veronderstelling waren dat het geweld nodig was.

Nabestaanden van twee doodgeschoten treinkapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja hadden de Staat aansprakelijk gesteld. Zij kregen van de rechtbank op alle fronten ongelijk. ,,Dit vonnis staat zo ver af van mijn gevoel voor rechtvaardigheid”, reageerde Zegveld. ,,Ik denk nog steeds dat wij een legitieme zaak hebben.”