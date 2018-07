Nieuwe docu over gedode cameraman Storimans

Precies tien jaar na de dood van cameraman Stan Storimans, op 12 augustus, zendt RTL4 een documentaire over hem uit. Maker Vincent Verweij reconstrueert daarin de fatale dag in 2008, waarop de Nederlandse filmer in Gori (Georgië) tijdens een Russische raketaanval dodelijk werd getroffen door granaatscherven.

Hij was daar met RTL Nieuws-verslaggever Jeroen Akkermans, om verslag te doen van de oorlog tussen Rusland en Georgië, die maar vijf dagen duurde. Akkermans stond op een paar meter afstand van de cameraman toen de raket insloeg en raakte gewond. Hij strijdt sindsdien voor het laten veroordelen van de schuldigen waar Rusland nog steeds alle verantwoordelijkheid ontkent. Hij keerde voor de documentaire terug naar Gori. Naast Storimans kwamen ook elf Georgische burgers om het leven.

In het programma vertellen Storimans’ vrouw Marjolein en dochter Amber hun verhaal, evenals een journalist die het bombardement overleefde en een nabestaande van een van de Georgische slachtoffers.