Nooit eerder zo warm op 25 juli

In het Limburgse Arcen is woensdagmiddag een temperatuur gemeten van 33,8 graden, waarmee het dagrecord voor 25 juli is gebroken. Het oude record voor deze dag over alle weerstations van het KNMI stond op 33,5 graden en werd gemeten in Gilze-Rijen in 2006, meldt Weeronline.

De temperatuur kan volgens het weerbureau later op de dag in het zuidoosten nog verder oplopen, naar 34 graden. In Noord-Limburg kan het zelfs 35 graden worden.

Ook in De Bilt warmt het sterk op. Daar wordt een maximumtemperatuur verwacht van ongeveer 32 graden. Daarmee zou het oude warmterecord van 31,6 graden, uit 2006, gebroken worden.

Donderdag en vrijdag is er opnieuw kans op extreme hitte. De kans bestaat zelfs dat dan het kwik naar absolute recordhoogte gaat. De hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten is 38,6 graden. Dat gebeurde op 23 augustus 1944 op het inmiddels niet meer bestaande weerstation Warnsveld in Gelderland.