Twee Nederlanders blijven in ziekenhuis

De twee Nederlandse vrouwen die afgelopen nacht zwaargewond raakten bij een busongeluk in België, blijven voorlopig in het ziekenhuis. Dat geldt ook voor de twee andere gewonden uit Wales en Engeland. De overige inzittenden kunnen hun reis vervolgen.

Ignace Demeyer, directeur van het medisch rampenplan in Oost-Vlaanderen, zei dat tegen het ANP. ,,De ene dame blijft in het ziekenhuis omwille van een hersenschudding. De andere liep ingedeukte wervels op en heeft flink wat pijn. Zij moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven.’’

De slachtoffers zijn geboren in respectievelijk 1997 en 1967. De jongste ligt in een ziekenhuis in Tielt, niet ver van Aalter waar het ongeluk plaatsvond. De andere ligt in het Universitair Ziekenhuis Gent.

De bus was op weg van Amsterdam naar Londen en reed op een betonnen vangrail, waar werkzaamheden plaatsvinden. De bus kantelde. De Nederlandse chauffeur had niet gedronken.

Volgens het Belgische Openbaar Ministerie zaten er inclusief de chauffeur acht Nederlanders in de bus, die in totaal twintig passagiers aan boord had. De gemeente Aalter voegt daar aan toe dat er onder hen ook nog vijf buitenlandse passagiers waren die in Nederland wonen, onder meer uit Sierra Leone.

De politie onderzoekt de tachograaf, een standaardprocedure bij een busongeluk waarmee de rij- en rusttijden worden gecontroleerd. ,,Daarmee kijken we of vermoeidheid een rol heeft gespeeld”, aldus een woordvoerder van het OM.