Watertekort in Zuid- en Oost-Nederland

Het zuiden en oosten van Nederland hebben te kampen met een watertekort. In de rest van het land is nog sprake van een dreigend watertekort. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op een watertekort in het hele land.

Dat heeft de Landelijke Co√∂rdinatiecommissie Waterverdeling (LCW) woensdagavond laten weten. Volgens de LCW gaat het droogterecord van 1976 er eind deze maand aan. De commissie roept waterschappen op om inname van water uit het IJsselmeer tot ,,het strikt noodzakelijke” te beperken.