Zware onweersbuien in Twente

Aan de grens met Duitsland zijn enkele zware onweersbuien actief. In het Twentse Losser is woensdagavond in een klein half uur bijna 60 mm regen gevallen, zegt Weeronline. De brandweer in liet weten dat in Twente ongeveer twintig meldingen van wateroverlast en stormschade zijn binnengekomen.

De buien zijn zeer lokaal en leiden gemakkelijk tot wateroverlast. De kurkdroge bodem slaat tijdens een plensbui direct dicht. Hierdoor stroomt alles direct de riolering en sloten in, aldus het weerinstituut. Een einde aan de droogte maken de buien nog niet. Het regenwater krijgt niet de tijd om de bodem in te zakken.

Behalve in de provincies Overijssel en Gelderland kunnen er volgens het KNMI ook in Limburg onweersbuien vanuit Duitsland binnentrekken. Daarbij is er kans op hagel tot 2 centimeter, windstoten tot 60 kilometer per uur en lokaal veel neerslag. Hiervoor is een code geel van kracht. Voor het hele land geldt de waarschuwing code oranje voor extreme hitte.