Akkerbouwbond vraagt hulp tegen droogte

Aardappeltelers moeten de mogelijkheid krijgen hun gewassen te beregenen met oppervlaktewater, ookin gebieden waar dat tot nu toe niet is toegestaan. Daarvoor pleit de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in een open brief aan landbouwminister Carola Schouten.

De NAV waarschuwt dat veel telers door de aanhoudende droogte in problemen dreigen te komen. De mindere oogst wordt slechts beperkt gecompenseerd via hogere prijzen, omdat veel akkerbouwers vastzitten aan contracten. Er blijven dan maar weinig aardappelen over voor de vrije verkoop.

Er bestaan verzekeringen tegen oogstschade door extreem weer, maar die zijn volgens de NAV voor veel boeren te duur. Daarom pleit de bond opnieuw voor afschaffing van de assurantiebelasting op dergelijke verzekeringen.