Brand in duingebied Schiermonnikoog

Aan de westkant van Schiermonnikoog heeft een duinbrand gewoed. Na anderhalf uur was de brand onder controle. De inzet van een blushelikopter, waar de brandweer om had gevraagd, bleek niet nodig. Het vuur woedde op een terrein van 500 bij 30 meter, zegt een woordvoerder.

De brandweer op het Waddeneiland werd geholpen door het zogenoemde ondersteuningspeloton: speciaal opgeleide boeren met hun eigen landbouwvoertuigen.

Over de oorzaak van de brand kan de woordvoerder niets zeggen: ,,Het is hartstikke droog op Schiermonnikoog, er zijn veel toeristen en er is een rook- en stookverbod van kracht.”