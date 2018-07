Dode door noodweer Rotterdam

Op de Westersingel in Rotterdam is donderdagavond door hevig noodweer een boom op een auto gevallen. Een vrouw in de auto raakte zwaargewond en overleed later ter plekke. De mannelijke bestuurder raakte gewond. De slachtoffers zaten bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd, aldus de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Bij de bioscoop Pathé Schouwburgplein in Rotterdam werden twee zalen ontruimd vanwege forse waterlekkage. Er waren in totaal zo’n 150 meldingen voor stormschade in de regio Rotterdam. Daarbij ging het om waterlekkages en omgevallen bomen.

Het noodweer begon in het zuiden van het land. Flinke regenbuien en windstoten trokken vervolgens verder naar Midden-Nederland.