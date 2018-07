‘Hittegolf wijst op klimaatverandering’

De extreme hitte, niet alleen in Nederland maar ook bijvoorbeeld in Zweden en Japan, wijst erop dat we vaart moeten maken met het stoppen van klimaatverandering. Dat is de reactie van Greenpeace op het bericht dat er sprake is van een landelijke hittegolf.

,,De wereldwijde verspreiding van deze extreme hittegolven wijst op klimaatverandering als een duidelijke factor. De Nederlandse regering moet klimaatverandering serieus nemen en zich niet richten op 49 procent CO2-reductie maar op minstens 55 procent, om te voorkomen dat dit soort extreme weersomstandigheden de norm worden”, zegt directeur Joris Thijssen van Greenpeace Nederland.

,,Record na record wordt gebroken, de hitte- en droogterecords buitelen over elkaar heen. Iedereen ervaart nu de directe effecten van dit extreme weer. Hoewel er veel complexe factoren spelen, worden de voorspellingen over klimaatverandering harde realiteit”, aldus Thijssen. Hij wijst erop dat de hitte en droogte ook op veel plaatsen in de wereld hebben geleid tot verwoestende branden.