Rutte: samenwerking EU met VS zeer belangrijk

Premier Mark Rutte vindt het ,,zeer belangrijk” dat de EU en de Verenigde Staten samenwerken in plaats van elkaar te bestrijden. Dat zegt hij naar aanleiding van de overeenkomst die voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft gesloten met de Amerikaanse president Donald Trump.

Juncker en Trump besloten woensdag na maanden van dreigementen met handelsbarri├Ęres over en weer de strijdbijl te begraven. Een handelsoorlog tussen de EU en de VS lijkt daarmee voorlopig afgewend. Rutte laat weten dat hij die ,,positieve uitkomst” verwelkomt.

Ook minister Sigrid Kaag vindt het goed dat de partijen bereid zijn weer te praten over een oplossing voor hun handelsgeschillen. Zij wil nog wel van Juncker horen wat er precies is afgesproken. ,,Om vervolgens in EU-verband te kijken naar vervolgstappen.”