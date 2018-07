‘Vakantietijd in zorg dit jaar nog zwaarder’

De werkdruk in de vakantieperiode wordt door verpleegkundigen en verzorgenden dit jaar als nog zwaarder ervaren dan vorig jaar. Dit zegt de organisatie van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN na een eigen onderzoek onder 2600 deelnemers.

,,Alle plannen en initiatieven om het tekort op te lossen ten spijt, ziet maar liefst 62 procent van de respondenten een verslechtering vergeleken met afgelopen zomer”, aldus de club. Vorig jaar is er geen specifiek onderzoek naar geweest, maar de verpleegkundigen en de verzorgenden zeggen in meerderheid de werkdruk nu persoonlijk heftiger te voelen.

,,We sluiten extra bedden op de afdeling, dat is in feite gewoon een patiëntenstop”, zegt een verpleegkundige. ,,De laatste week van mijn vakantie heb ik moeten inleveren”, vertelt een verzorgende. En een andere collega zegt wakker te liggen van de gaten in het rooster.