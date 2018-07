Werkstraf in zaak mishandeling Vindicat-lid

Een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat is donderdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk, voor mishandeling van een corpslid op 3 december 2017.

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 150 uur geëist. De zaak tegen een tweede verdacht lid is opgeschort. Hij ontkent geweld te hebben gebruikt en wil dat drie getuigen worden gehoord. Zijn zaak gaat op 22 oktober verder.

Beide verdachten, mannen van 22 jaar, verschenen donderdag in de rechtbank in Groningen. Zij zouden het andere corpslid hebben geschopt en geslagen op een feest van Vindicat, aldus het OM. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen aan zijn oog, neus en gebit op plus een hersenschudding. De verdachte die wel zijn verhaal deed, zei alleen met de hand ,,een tikkie” te hebben uitgedeeld na een ruzie bij de bar.

In november werd ook een Vindicat-lid veroordeeld tot een taakstraf. Hij had tijdens een ontgroening in 2016 op het hoofd gestaan van een aspirant-lid.