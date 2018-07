Afvalbrand in Varsseveld weer opgelaaid

De brand bij een afvalverwerkingsbedrijf in Varsseveld (Gelderland) is donderdagavond weer opgelaaid. De brandweer waarschuwt dat er behoorlijk wat rookontwikkeling is en heeft diverse ploegen op pad gestuurd om concentraties gevaarlijke stoffen te meten.

De brand woedde donderdag overdag al en leek aan het einde van de middag onder controle. Bergen met restafval zijn in vlammen opgegaan. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Bij het bedrijf Ter Horst werd vorige week nog een grote inval gedaan, waar allerlei overtredingen werden vastgesteld. Zo waren de afvalbergen veel hoger dan toegestaan, lag er teveel asbest op het terrein en waren er problemen met de veiligheid van het personeel. Verder sommeerde de provincie het bedrijf onder meer om een opslag met accu’s te ontruimen.