‘Bloedmaan’ niet overal goed te zien

In het planetarium Planetron in Dwingeloo waren vrijdagavond 250 mensen samengekomen om de totale maansverduistering te zien. Ze konden er ongehinderd van genieten, zei een woordvoerder. ,,De maan werd wat laat zichtbaar omdat hij laag aan de horizon stond. Maar het was erg leuk.” Rond 23.15 uur kwam de maan weer geleidelijk uit de schaduw van de aarde te voorschijn.

De ‘bloedmaan’, zo genoemd naar de rode kleur die de maan tijdens de verduistering kreeg door de verstrooiing van het licht, was lang niet overal te zien. Op veel plaatsen in het land was sprake van bewolking. Sterrenwachten door het hele land hadden hun deuren opengezet.

Bij het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde in Amsterdam waren zo’n duizend mensen bijeen. Daar had de maan even moeite om boven de bewolking uit te komen, maar dat lukte uiteindelijk wel, zei een woordvoerster. Volgens haar waren de mensen heel enthousiast over het spektakel.

Deze maansverduistering was met 104 minuten de langste totale eclips van deze eeuw. Bijzondere bijkomstigheid was dat de planeet Mars goed te zien was. Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde.