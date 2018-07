Brand in centrum Gronings dorp Middelstum

In het centrum van het Groningse Middelstum is vrijdagavond brand uitgebroken. Het vuur woedt in een schuur bij een woning middenin het dorp. Ondertussen staat er een ongunstige wind en bestaat er kans dat het vuur overslaat naar omliggende bebouwing, aldus de brandweer.

Bij de brand komt veel rook vrij. Wie last heeft van de rook, moet de ramen en deuren sluiten en wie dat heeft ondanks de warmte de ventilatie uitzetten.

De brandweer zet vier blusvoertuigen, een hoogwerker en een dompelpomp voor waterwinning in.